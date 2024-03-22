Оголошення підозри. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Суд не зміг обрати запобіжний захід завідуючому медичної частини виправної колонії на Миколаївщині, підозрюваному у вимаганні та отриманні хабаря, оскільки той захворів.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

У Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання з розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу завідуючому медичної частини №83 філії Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України в Миколаївській області, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, лікар вимагав та отримав від засудженого виправної колонії № 83, хабар у сумі 5 тисяч гривень за надання останньому можливості потрапити на стаціонарне лікування, тривалістю 12 діб.

У судове засідання підозрюваний не з’явився. Водночас до суду надійшло повідомлення, що останній перебуває на лікуванні.

«З огляду на те, що розгляд зазначеного клопотання без участі підозрюваного неможливий, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила, відкласти судове засідання, зобов’язавши прокурора надіслати до медичного закладу запит щодо реального стану здоров’я та його можливості брати участь в судових засіданнях», — повідомили в суді.

Нагадаємо, днями чоловіку оголосили підозру у вимаганні та одержанні хабаря від засудженого.