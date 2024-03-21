Завідувачу медичної частини у виправній колонії в Миколаївській області оголосили підозру у вимаганні та одержанні хабаря від засудженого.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, лікар вимагав та одержав 5 тисяч гривень від засудженого за прийняття рішення про проходження ним лікування у стаціонарі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали військовослужбовця міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині за підозрою у хабарництві.