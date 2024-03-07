Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
Також з 8:00 ранку до 17:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Раніше була інформація про те, що в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подаватимуть і вимикатимуть кожних дві години за різними адресами.
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Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
Також з 8:00 ранку до 17:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Раніше була інформація про те, що в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подаватимуть і вимикатимуть кожних дві години за різними адресами.