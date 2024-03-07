Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вулиця 5 Військова;

вулиця Гречишникова;

вулиця Теслярна;

вулиця Котельна;

вулиця 6 Військова;

вулиця Столярна.

Також з 8:00 ранку до 17:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

Херсонське шосе;

вулиця Новозаводська;

вулиця Вінграновського.

Раніше була інформація про те, що в Очакові ввели графіки відключення світла — електроенергію подаватимуть і вимикатимуть кожних дві години за різними адресами.