Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 25 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Декабристів;

вул. Потьомкінська;

вул. Фалеевська;

вул. Адміральська;

вул. Шевченка;

вул. Пушкінська;

вул. Озерна.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. 8 Військова;

вул. Котельна;

вул. М. Маліновського;

вул. Майстерська;

вул. Теслярна;

вул. 10 Військова;

вул. Казарського.

Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.