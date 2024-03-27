Працівнику поліції та двом його знайомим оголосили підозру у незаконній порубці лісу на території Миколаївського району.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, працівник поліції організував незаконну рубку дерев на території та залучив до цього двох своїх знайомих.
Упродовж січня-березня 2024 року підозрювані здійснювали несанкціоновані порубки та перевезення деревини різних порід. Зрубану деревину вони планували в подальшому реалізувати, заявили в прокуратурі.
Наразі встановлено 5 епізодів незаконної рубки, під час яких державі завдано понад 1 мільйон гривень збитків.
У ході обшуків правоохоронці вилучили чотири мобільних телефона, дві бензопили, понад 1000 колод деревини та дві машини.
Нагадаємо, у вересні 2023 року на Миколаївщині упіймали працівника ДП «Ліси України», коли той незаконно перевозив деревину з Балабанівського урочища. Чоловіка звільнили.
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Працівнику поліції та двом його знайомим оголосили підозру у незаконній порубці лісу на території Миколаївського району.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, працівник поліції організував незаконну рубку дерев на території та залучив до цього двох своїх знайомих.
Упродовж січня-березня 2024 року підозрювані здійснювали несанкціоновані порубки та перевезення деревини різних порід. Зрубану деревину вони планували в подальшому реалізувати, заявили в прокуратурі.
Наразі встановлено 5 епізодів незаконної рубки, під час яких державі завдано понад 1 мільйон гривень збитків.
У ході обшуків правоохоронці вилучили чотири мобільних телефона, дві бензопили, понад 1000 колод деревини та дві машини.
Нагадаємо, у вересні 2023 року на Миколаївщині упіймали працівника ДП «Ліси України», коли той незаконно перевозив деревину з Балабанівського урочища. Чоловіка звільнили.