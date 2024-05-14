Наслідки обстрілу Миколаєва 17 березня. Архівне фото «НикВести»

Протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 15:20 зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій ділянці місцевості Вознесенського району.

Також, вчора, 13 травня, о 16:57 та 17:17 під ворожим мінометним вогнем була акваторія Очаківської громади.

Крім того, уночі, 14 травня, о 03:41 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.