Жителя Первомайщини підозрюють у збуті психотропів. Фото: Первомайський районний відділ поліції.

Поліція затримала жителя Первомайського району Миколаївщини. Його підозрюють у продажі психотропів серед знайомих.

Про це повідомив Первомайський районний відділ поліції.

«Зловмисник збував наркотичні засоби серед вузького кола осіб та отримував за один грам психотропу 1000 гривень на банківську картку чи готівкою»,, — йдеться у повідомленні.

Під час проведення огляду фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, грошові кошти, пристрій для вживання наркотиків, гаманець, планшет та банківську карту.

Під час проведення експрес-тесту поліцейські встановили, що вилучена порошкоподібна речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Жителя Первомайщини підозрюють у збуті психотропів. Фото: Первомайський районний відділ поліції. Жителя Первомайщини підозрюють у збуті психотропів. Фото: Первомайський районний відділ поліції.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу для проведення відповідних досліджень.

Нині затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин у великих розмірах».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що миколаївця підозрюють у збуті наркотиків. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.