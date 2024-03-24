Блокада кордону, архівне фото: Укрінформ

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок з України на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська».

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«За останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків», — сказав він.

Речник ДПСУ відзначив, що в бік України, зокрема, через пункт пропуску «Ягодин» за минулу добу проїхали близько 60 вантажівок.

Також він розповів, що приблизно 800 вантажівок знаходяться у черзі на пункті пропуску «Тиса» на угорському кордоні. Біля пункту пропуску «Порубне» очікує в'їзду до України з території Румунії приблизно 400 вантажівок.

Блокада кордону в Польщі: що відомо

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин - Дорогуськ», де вже третій день було заблоковано рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Через два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці порушили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

У той же час міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився перед Україною за інцидент з розсипаним зерном , який стався в неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери розпочали великий протест на всій території Польщі, зокрема, на кордоні з Україною. За цей час сталося кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори щодо розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.

Нагадаємо, у середу, 20 березня, у пункті пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною польські протестувальники почали блокувати рухи автобусів.