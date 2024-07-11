Супутникові знімки пожежі на Кінбурнській косі, травень 2022 рік

На Кінбурнській косі, яка перебуває під тимчасовою окупацією, з початку повномасштабної війни вже зафіксували 253 пожежі.

Про це на брифінгу в середу, 10 липня, повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко, пишуть «НикВести».

Загальна площа земель, які постраждали від пожеж, складає 7 тисяч 166 тисяч гектарів, причому деякі ділянки горіли двічі, а інколи тричі. Науковці проводять дистанційний моніторинг пожеж на Кінбурнському півострові, проте через активні бойові дії точно оцінити масштаби завданих довкіллю збитків наразі не можливо.

Фото: табун диких коней на Кінбурнській косі Фото: табун диких коней на Кінбурнській косі

Поле диких червонокнижних орхідей на Кінбурні. Фото: з відкритих джерел Поле диких червонокнижних орхідей на Кінбурні. Фото: з відкритих джерел

— В тимчасовій окупації перебуває Кінбурнський півострів, на жаль, де розташовані Національний природний парк «Білобежжя Святослава», регіональний ландшафтний парк Кінбурнська коса та ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Науковцями здійснюється дистанційний моніторинг пожеж на Кінбурні. Спочатку війни станом на 17 червня 2024 року було зафіксовано 253 пожежі на території Національного природного парку. Уражено вогнем 7166 тисяч гектар земель. Деколи ці пожежі були повторно, а на деяких територіях вже і в третій раз. Підрахувати точні збитки, завдані довкіллю, наразі неможливо через бойові дії, — повідомила Олександра Єфименко.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.