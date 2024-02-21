У середу, 21 лютого, посли країн-членів Євросоюзу погодили 13-й пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.
Зазначається, що тринадцятий пакет буде офіційно затверджений 24 лютого.
Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала домовленість про 13-й пакет санкцій.
«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 записів, ми чинимо високий тиск на кремль. Ми також скорочуємо доступ Росії до безпілотників», — зазначила вона.
Нагадаємо, що Японія, яка цього року головує у «Великій сімці» (G7), має намір запропонувати нові санкції проти Росії.
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У середу, 21 лютого, посли країн-членів Євросоюзу погодили 13-й пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.
Зазначається, що тринадцятий пакет буде офіційно затверджений 24 лютого.
Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала домовленість про 13-й пакет санкцій.
«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 записів, ми чинимо високий тиск на кремль. Ми також скорочуємо доступ Росії до безпілотників», — зазначила вона.
Нагадаємо, що Японія, яка цього року головує у «Великій сімці» (G7), має намір запропонувати нові санкції проти Росії.