Посли ЄС схвалили 13-й санкційний пакет проти РФ, фото з відкритих джерел

У середу, 21 лютого, посли країн-членів Євросоюзу погодили 13-й пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

Зазначається, що тринадцятий пакет буде офіційно затверджений 24 лютого.

Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала домовленість про 13-й пакет санкцій.

«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 записів, ми чинимо високий тиск на кремль. Ми також скорочуємо доступ Росії до безпілотників», — зазначила вона.

Нагадаємо, що Японія, яка цього року головує у «Великій сімці» (G7), має намір запропонувати нові санкції проти Росії.