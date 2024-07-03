Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що комбайнери, сповістивши рятувальників, почали гасити займання за допомогою вогнегасників й підручних засобів.

Пожежу збіжжя (3 гектара) та комбайна (2 квадратних метри) ліквідували.

Також, за словами рятувальників, вогнеборці місцевої пожежної охорони «Пересадівка» загасили палаючий ячмінь площею 4 гектара, врятувавши при цьому ще 0,7 гектара у селі Калинівка Воскресенської громади.

Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, вчора надвечір 2 липня у Вознесенську, що на Миколаївщині сталась масштабна пожежа сухої трави, яка ледь не призвела до пожеж великої кількості житлових будинків на цій та сусідніх вулицях.