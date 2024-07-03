Зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що комбайнери, сповістивши рятувальників, почали гасити займання за допомогою вогнегасників й підручних засобів.
Пожежу збіжжя (3 гектара) та комбайна (2 квадратних метри) ліквідували.
Також, за словами рятувальників, вогнеборці місцевої пожежної охорони «Пересадівка» загасили палаючий ячмінь площею 4 гектара, врятувавши при цьому ще 0,7 гектара у селі Калинівка Воскресенської громади.
Нагадаємо, вчора надвечір 2 липня у Вознесенську, що на Миколаївщині сталась масштабна пожежа сухої трави, яка ледь не призвела до пожеж великої кількості житлових будинків на цій та сусідніх вулицях.
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Зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що комбайнери, сповістивши рятувальників, почали гасити займання за допомогою вогнегасників й підручних засобів.
Пожежу збіжжя (3 гектара) та комбайна (2 квадратних метри) ліквідували.
Також, за словами рятувальників, вогнеборці місцевої пожежної охорони «Пересадівка» загасили палаючий ячмінь площею 4 гектара, врятувавши при цьому ще 0,7 гектара у селі Калинівка Воскресенської громади.
Нагадаємо, вчора надвечір 2 липня у Вознесенську, що на Миколаївщині сталась масштабна пожежа сухої трави, яка ледь не призвела до пожеж великої кількості житлових будинків на цій та сусідніх вулицях.