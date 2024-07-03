Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вчора надвечір 2 липня у Вознесенську, що на Миколаївщині сталась масштабна пожежа сухостою, яка ледь не призвела до пожеж великої кількості житлових будинків на цій та сусідніх вулицях.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, вогонь швидко перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвірʼї.

«Далі події розвивались із неймовірною швидкістю та полумʼя просто перекидалось по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер та посушливу погоду вогонь в момент охоплював сухостій, «перестрибуючи» із двора в двір», — йдеться в повідомленні.

Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

За словами надзвичайників, загалом в результаті пожежі вогонь знищив дві господарчі споруди, пошкодив житловий будинок, та літню кухню. Вогнеборцям, які понад пʼять годин намагались зупинити пожежу, вдалось врятувати пʼять житлових будинків та три господарчі споруди.

Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Вознесенську 2 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

«Але наслідки могли бути ще більш масштабними, адже вогнем було охоплено одразу вісім приватних домоволодінь. Люди, схаменіться! Якщо вам не шкода свого життя та майна, подумайте про те, що через необачні дії можуть страждати інші! Будьте пильними! Не порушуйте правил пожежної безпеки!», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, у понеділок, 1 липня, вогнеборці 29 разів залучались на гасіння пожеж у Миколаївській області. «Попри застереження вогнеборців люди знову випалюють сухостій», зазначають рятувальники.