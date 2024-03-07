Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс президента України

У четвер, 7 березня, Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

«Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", – йдеться в повідомленні», – йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про необхідність більшої вдячності союзникам.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає правильним рішення щодо зміни керівництва Збройних Сил України.

На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський не став відповідати журналістам на питання, чому звільнив Валерія Залужного, назвавши це «внутрішнім моментом».