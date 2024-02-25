Президент України Володимир Зеленський не став відповідати журналістам на питання, чому звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами.

На пресконференції 25 лютого у нього запитали про причини звільнення, пишуть «НикВести».

— Чому я когось змінюю, вибачте, це наш внутрішній момент, — відповів Володимир Зеленський.

Також президент сказав, що Україна має план щодо бойових дій на 2024 рік, який пов’язаний зі зміною керівництва Сил оборони.

— Є чіткий план. Деталі не можу сказати, не маю права. Цей план пов’язаний зі зміною керівництва (ЗСУ, — прим). Планів буде готуватися кілька — через витік інформації, — пояснив він.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає правильним рішення щодо зміни керівництва Збройних Сил України.