Віталій Кім. Фото: НікВісті

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає правильним рішення щодо зміни керівництва Збройних Сил України.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передають НикВести.

Як відомо, сьогодні Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

«По-перше, я дуже поважаю Валерія Залужного за те, що він зробив та як. Ми з ним спілкувалися. З одного боку, це має бути сумна новина, з іншого – я розумію, що не Валерій Залужний на Олександра Сирського змінився, а команда генералів», – сказав Віталій Кім.

Він зазначив, що більшість бригадних генералів, які були представлені Володимиром Зеленським як нова управлінська команда, воювали на півдні країни.

«П'ять із чотирьох генералів воювали на півдні та керували бригадами (Андрій Ігнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, Павло Паліса та Вадим Сухаревський, – прим.) Безпосередньо я знаю, що вони робили та як їм вдячна Миколаївщина. Якщо ми говоримо саме про таких генералів – бойових, які йдуть зараз командою на зміну, то, я думаю, що це точно позитивні зміни», – наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».