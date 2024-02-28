Банер самопроголошеної Придністровської Республіки. Фото: Getty Images

Депутати самопроголошеної Придністровської Республіка звернулась до Російської Федерації по допомогу з «економічною блокадою» з боку Молдови.

Про це повідомляє молдовський канал TV8, сторінку з документа поширили в Telegram-каналі «Балкан-Центр».

Проект резолюції учасників VII З'їзду делегатів усіх скликань у Придністров'ї сьогодні. Фото: Telegram/Balcan-Center

За словами молдовських журналістів, автентичність документа наразі перевірити не вдалося.

У проєкті постанови, який буде схвалений сьогодні, зазначається, що Тирасполь звернеться до Ради Федерації і Державної думи Росії з метою «вжиття заходів щодо захисту Придністров'я і його понад 220 тисяч громадян, росіян, перед обличчям тиску з боку Республіки Молдова».

Також учасники з’їзду мають нібито закликати прийняти звернення до генсека ООН, до учасників переговорного процесу в форматі «5+2», до якого входять зокрема Україна та ЄС, до ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД, Європарламенту та навіть Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як зазначалося у статті «ЄвроПравди», очільник придністровського парламенту Александр Коршунов заявив, що з’їзд звернеться до усього світу, не лише до Росії.

— Ситуація складна, і треба звертатися в усі структури, зокрема і європейські, — розпоів він, не розкриваючи суть звернення.

Центральна влада в Кишиневі наголошує, що так званий «з’їзд» є нічим іншим, як пропагандистським заходом, який має на меті «істеризувати суспільство». Водночас представники уряду стверджують, що немає ніякої небезпеки дестабілізації ситуації в придністровському регіоні.

— Ми хочемо дуже чітко і твердо заявити, що ніякої небезпеки ескалації і дестабілізації ситуації в придністровському регіоні немає. Придністровський регіон відповідає цілям миру і безпеки Республіки Молдова. Це чергова пропагандистська подія, яка не заслуговує на напружені заголовки в новинних стрічках, — сказав Даніель Воде, речник уряду, під час прес-брифінгу, який відбувся після засідання Кабінету міністрів.

Нещодавно, що Росія стверджує, що українські військові готують «постановочний наступ» проти Придністровської Молдавської Республіки.