Росіяни вдарили по лікарні у Харкові / Фото: Нацполіція

У медичному закладі Харкова, біля якої вдарили дві російські ракети цієї ночі, у момент ворожої атаки перебувало понад тисячу людей.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

В мерії зазначили, що під ударом з боку військ РФ опинився медкомплекс, у корпусах якого «на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб — 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу».

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь — легкий», — зазначив Ігор Терехов.

Від вибухової хвилі постраждали кілька будівель в яких вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. В мерії додали, що на місці ворожих «прильотів» працюють усі відповідні служби.

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