Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Від 26 лютого російські військові вже випустили по Україні майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «‎Шахедів»‎ і більш ніж 40 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня.

«Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом — кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів», — наголосив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що «потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям».

«І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета — знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання — і не лише України, — щоб світ реагував на російське зло й тиснув — тиснув, бив у відповідь», — додав глава держави.

Нагадаємо, росіяни у неділю, 3 березня, скинули авіабомбу на центр Курахового в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали 16 людей.