У неділю, 28 квітня російські війська атакували Херсонську область.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої добі росіяни обстрілювали в Херсонській області Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерку, Кізомис, Іванівку, Станіслав, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирку, Ольгівку, Дар'ївку, Дудчани та Херсон.
Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків.
Окрім того, були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.
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У неділю, 28 квітня російські війська атакували Херсонську область.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої добі росіяни обстрілювали в Херсонській області Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерку, Кізомис, Іванівку, Станіслав, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирку, Ольгівку, Дар'ївку, Дудчани та Херсон.
Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків.
Окрім того, були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.