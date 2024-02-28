Сьогодні, 28 лютого, Росія обстріляла Курахове Покровського району на Донеччині, окупанти вдарили по житловій забудові.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару вибухова хвиля пошкодила будівлю пожежної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Є загиблий та пораненні.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Сьогодні, 28 лютого, Росія обстріляла Курахове Покровського району на Донеччині, окупанти вдарили по житловій забудові.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару вибухова хвиля пошкодила будівлю пожежної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Є загиблий та пораненні.