Внаслідок обстрілу РФ пошкоджена пожежна частина в Курахове / Фото: ДСНС Донеччини

Сьогодні, 28 лютого, Росія обстріляла Курахове Покровського району на Донеччині, окупанти вдарили по житловій забудові.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару вибухова хвиля пошкодила будівлю пожежної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.

Внаслідок обстрілу РФ пошкоджена пожежна частина в Курахове / Фото: ДСНС Донеччини Внаслідок обстрілу РФ пошкоджена пожежна частина в Курахове / Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Є загиблий та пораненні.