Обстріл Донеччини 27 лютого / Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська протягом доби 11 разів обстрілювали населені пункти Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район:

В Очеретинській громаді зруйновані два будинки у Желанному і один у Новоселівці Першій. В Марʼїнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді одна людина загинула і пʼять поранені у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового. Покровськ зазнав ракетного удару — пошкоджені три адмінбудівлі і 15 будинків.

Краматорський район:

В Іллінівській громаді пошкоджено 13 обʼєктів у Клебан-Бику. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район:

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. З лінії фронту евакуювали 6603 особи, зокрема 452 дитини.

Обстріл Донеччини 27 лютого / Фото: Донецька ОВА Обстріл Донеччини 27 лютого / Фото: Донецька ОВА Обстріл Донеччини 27 лютого / Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 — дістали поранення.

Також впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

У ніч проти 28 лютого 2024 року росіяни атакували Україну ракетами С-300 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.