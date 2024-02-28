Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни обстрілювали Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор.

Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 — дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

У ніч проти 28 лютого 2024 року росіяни атакували Україну ракетами С-300 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.