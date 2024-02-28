Сили оброни збивають «Шахеди». Фото: Суспільне Чернігів

У ніч проти 28 лютого 2024 року росіяни атакували Україну ракетами С-300 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зенітні керовані ракети С-300 випускали з окупованої Донеччини, а безпілотники — із району Приморсько-Ахтарськ РФ.

«У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.