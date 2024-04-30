Дим після удару РФ, архівне фото:REUTERS

Вдень, 30 квітня, російська армія вдарила по Холодногірському та Київському районах Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення.

Зазначається, що у Київському та Холодногірському районах Харкова зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. У Київському — влучання в районі житлової забудови.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удари біля паркової зони.

Як відомо, росіяни вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.

«Водночас загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», — закликав харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 квітня, о з 09:38 по 10:01 артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади.