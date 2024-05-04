Сьогодні, 4 травня, вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, що доставила питну воду місцевим мешканцям.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські війська атакували автомобіль дронами.
«Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав», – написав начальник ХОВА в своєму телеграм-каналі.
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Сьогодні, 4 травня, вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, що доставила питну воду місцевим мешканцям.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські війська атакували автомобіль дронами.
«Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав», – написав начальник ХОВА в своєму телеграм-каналі.