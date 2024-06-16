У селищі Доброслав Одеської області капітально відремонтують меморіалу пам'яті Героїв України.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає Доброславська селищна рада. На капітальний ремонт меморіалу планують витратити 1 мільйон 383 тисячі гривень. Гарантійний строк якості ремонту становить 10 років.

Згідно з умовами договору, роботи мають бути завершені протягом 30 днів з моменту підписання контракту, не пізніше 31 грудня 2024 року.

Основні етапи ремонту включають металевих конструкцій для освітлення, улаштування за тротуарної плитки, чотирьох лав та урн.

Слід зазначити, що на Одещині у селищі Доброслав у 2018 році встановили пам’ятник «кіборгам» — оборонцям Донецького аеропорту імені Прокоф’єва, стилізований під диспетчерську вежу аеропорту. У селищі на сім тисяч мешканців є шестеро «кіборгів», що брали участь в обороні ДАПу.

Також у жовтні 2020 року у цьому селищі відкрили пам’ятний знак Героям 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Пам’ятний знак Героям 28-ї бригади у Доброславі Пам’ятний знак Героям 28-ї бригади у Доброславі

Нагадаємо, що будівництво меморіалу загиблим воїнам в Одесі почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Загалом на нього планували витратити 190 мільйонів гривень. Концепцію парку презентували скульптор Михайло Рева та архітекторка Наталія Головченко. За планом, пам’ятники мали виконати з граніту й поєднати їх з деревами та квітами.

У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились у тому числі через мітинги одеситів «Гроші на ЗСУ». А у лютому 2024 року у міській раді вирішили виділити додаткові 19 мільйонів на продовження будівництва. За ці кошти будуть облаштовані меморіали «Водоспад сліз», «Колокол» та «Сад пам'яті», виконаний ремонт дорожнього покриття, встановити лавки, клумб, урн, елементи зовнішнього освітлення, системи відеоспостереження.

Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною