Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

У середу, 3 липня, російські війська завдали удару по Херсону. Постраждали двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

«58-річний чоловік отримав контузію, поранення тулуба, рук, ніг, вибухову та черепно-мозкову травми. У жінки, 85 років, діагностували контузію, поранення передпліччя, вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію гомілок», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За даними місцевої влади, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинула жінка, ще 10 людей поранені.

Нагадаємо, що у селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.