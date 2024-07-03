У середу, 3 липня, російські війська завдали удару по Херсону. Постраждали двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
«58-річний чоловік отримав контузію, поранення тулуба, рук, ніг, вибухову та черепно-мозкову травми. У жінки, 85 років, діагностували контузію, поранення передпліччя, вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію гомілок», – йдеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За даними місцевої влади, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинула жінка, ще 10 людей поранені.
Нагадаємо, що у селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.
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У середу, 3 липня, російські війська завдали удару по Херсону. Постраждали двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
«58-річний чоловік отримав контузію, поранення тулуба, рук, ніг, вибухову та черепно-мозкову травми. У жінки, 85 років, діагностували контузію, поранення передпліччя, вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію гомілок», – йдеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За даними місцевої влади, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинула жінка, ще 10 людей поранені.
Нагадаємо, що у селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.