Пошкоджений обстрілами Очаків, квітень 2023 року, фото: «НикВести»

У неділю, 18 серпня, територія Миколаївської області шість разів зазнала обстрілів з боку російської армії.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Впродовж дня дронами типу FPV окупанти атакували Куцурубську громаду, а пізно увечері завдали артилерійського обстрілу.

О 18:21 від артилерійських обстрілів постраждав Очаків — там через атаку пошкоджено житловий будинок. Крім того, відбулося займання на території приватного домоволодіння, а також пожежа сухої трави на відкритій території. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

За даними ОВА, постраждалих немає.

Зазначимо, що у ніч на 19 серпня протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, до цього 17 серпня від атак FPV-дронами у Куцурубській громаді на Миколаївщині виникла пожежа даху приватного будинку.