Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва. Фото: Фейсбук-сторінка Ганни Замазєєвої

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва закликає міських голів України відновити централізоване гаряче водопостачання, щоб знизити навантаження на енергосистему країни.

Про це вона сказала у неділю, 18 серпня, від час ефіру національного телемарафону, пишуть «НикВести».

За словами Ганни Замазєєвої, сьогодні в домівках бойлер — є одним з найпотужніших споживачів електроенергії. Тому вона закликала мерів міст посприяти відновленню централізованого водопостачання.

— Щоб допомоги нашим енергетикам, ми закликаємо всіх, хто може зараз відмовитись від найбільшого енергоспоживчого обладнання в домівках — це бойлер. Фактично, де є можливість користуватися централізованою гарячою водою, то треба до неї повертатися. Ми закликаємо мерів міст, територіальних громад забезпечувати якісну послугу, — сказала вона.

Ганна Замазєєва також закликала посприяти впровадженню теплових насосів в домівках та ОСББ, що допоможе підтримати енергосистему країни в умовах зростання навантаження на неї.

— Також централізованою гарячою водою можна забезпечити всі ОСББ завдяки тепловим насосам. Закликаємо всіх встановлювати теплові насоси, оскільки це збереже електроенергію, зменшить тиск на нашу енергосистему, а по-друге, це заощадить кошти. Оскільки тепловий насос може вам забезпечити і тепло, і гарячу воду, а якщо ви його встановлюєте в приватному домогосподарстві, ви можете собі забезпечити охолодження повітря замість кондиціонерів влітку. Це обладнання є найефективнішим та енергоефективнішим сьогодні, — розповіла вона.

Слід значити, що раніше виконком офіційно припинив централізоване гаряче водопостачання. Причина цього — зношеність систем теплопостачання та відсутність фінансів у підприємств-постачальників для їх відновлення. Також зазначено, що гаряча вода фактично не подається з 2006 року через непридатність теплотрас.

Раніше, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував іноземним бізнесменам вкладати кошти в розвиток децентралізованого опалення в українських містах. Також він заявляв про необхідність передачі Миколаївської ТЕЦ до міської власності, щоб модернізувати теплопостачання та знизити тарифи для населення.