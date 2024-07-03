У селі Зміївка, що на Херсонщині російська армія знищила Свято-Архангело-Михайлівську церкву XIX століття, яка колись була шведською лютеранською кірхою, а потім стала православним храмом.

Фотографії зруйнованої Свято-Архангело-Михайлівської церкви опублікував начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Свято-Архангело-Михайлівської церква після атаки РФ. Фото: Олександр Прокудін Свято-Архангело-Михайлівської церква після атаки РФ. Фото: Олександр Прокудін Свято-Архангело-Михайлівської церква після атаки РФ. Фото: Олександр Прокудін

Зазначається, що вдень 1 липня росіяни тричі вдарили дронами по храму православної церкви України. Внаслідок цього виникла пожежа.

За даними ОВА, церква вже не вперше опиняється під ворожим обстрілом.

Як розповів настоятель храму, отець Іван Квітка, в 1989 році до Зміївки приїхав його дідусь Олександр, теж священник. Спершу він звершував богослужіння на руїнах храму, а за пів року церкву силами громади відбудували.

«Мені прикро усвідомити, що, коли мені випаде повернутись у Зміївку і прийти до храму, там уже не буде спогадів мого дитинства. Але я розумію, що доведеться починати на руїнах, як мої дідусь і бабуся, і вірю, що Господь нам допоможе», — повідомив священник.

Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазначили поранення.