Затриманий силовиками миколаївский правоохоронець, фото: СБУ

У Миколаєві затримали двох російських агентів, які підозрюються у шпигунстві за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури за вказівкою ФСБ та воєнної розвідки РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними силовиків, одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За вказівкою останнього агенти у Миколаєві збирали дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

Для отримання даних чоловік користувався службовим становищем, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов. Крім того, агент долучив до діяльності свого батька ексміліціянта.

Другий затриманий працював у розформованій міліції, фото: СБУ

СБУ повідомляє, що за його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для цього він користувався допомогою свого знайомого, який проживає на території західного регіону України.

До завдання агента входив також пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині.

Чоловіка було затримано на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

— Кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) і двоє співробітників «управління ФСБ у Криму». Їхні особи вже встановлено Службою безпеки, — повідомляють в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Російські гроші та символіка, знайдена у затриманих, фото: СБУ Російські гроші та символіка, знайдена у затриманих, фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру ще одному російському військовому посадовцю, причетному до окупації Миколаївської області. Мова про командувача Уральським округом військ Нацгвардії РФ генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова.