У вівторок, 11 червня, винищувач-бомбардувальник Су-34 Військово-космічних сил Росії розбився в гірській місцевості Північної Осетії.
Про це повідомило Міноборони РФ.
Зазначається, що літак упав під час виконання «планового навчально-тренувального польоту».
Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.
До того ж Telegram-канал Baza писав, що місцеві жителі бачили, як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За словами очевидців, приблизно опівночі він ударився об скелю. На місце виїхали силовики та рятувальники.
Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.
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У вівторок, 11 червня, винищувач-бомбардувальник Су-34 Військово-космічних сил Росії розбився в гірській місцевості Північної Осетії.
Про це повідомило Міноборони РФ.
Зазначається, що літак упав під час виконання «планового навчально-тренувального польоту».
Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.
До того ж Telegram-канал Baza писав, що місцеві жителі бачили, як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За словами очевидців, приблизно опівночі він ударився об скелю. На місце виїхали силовики та рятувальники.
Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.