Російський Су-34. Фото: Міноборони РФ

У вівторок, 11 червня, винищувач-бомбардувальник Су-34 Військово-космічних сил Росії розбився в гірській місцевості Північної Осетії.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що літак упав під час виконання «планового навчально-тренувального польоту».

Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.

До того ж Telegram-канал Baza писав, що місцеві жителі бачили, як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За словами очевидців, приблизно опівночі він ударився об скелю. На місце виїхали силовики та рятувальники.

Раніше, в районі Східного напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 противника.