Розбір завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС

У Дніпрі під завалами багатоповерхівки, яку зруйнували росіяни 28 червня, знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Таким чином вже відомо про двох загиблих та 13 поранених. Рятувальники наразі розібрали близько 70% руйнувань і продовжують роботу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.