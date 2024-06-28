Покоджена багатоповерхівка в Дніпрі, 28 червня 2024 року. Фото: Сергій Лисак

У п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в місті є поранені.

«Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені», — повідомив голова ОВА.

Доповнено о 19:50. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.