У п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в місті є поранені.
«Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені», — повідомив голова ОВА.
Доповнено о 19:50. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.
Нагадаємо, що російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.
У п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в місті є поранені.
«Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені», — повідомив голова ОВА.
Доповнено о 19:50. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.
Нагадаємо, що російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.