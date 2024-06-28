Наслідки обстрілу РФ Херсонщини 28 червня / Фото: Херсонська ОВА

Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.

Як повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також автівка вогнеборців.

За його словами у власній оселі загинула 58-річна жінка. Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу.

Наслідки обстрілу РФ Херсонщини 28 червня / Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу РФ Херсонщини 28 червня / Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.