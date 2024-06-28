Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.
Як повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також автівка вогнеборців.
За його словами у власній оселі загинула 58-річна жінка. Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.
Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.
Як повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також автівка вогнеборців.
За його словами у власній оселі загинула 58-річна жінка. Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.