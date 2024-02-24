Українські спецслужби в ніч на 24 лютого атакували Новолипецький металургійний комбінат. Це один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на армію РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власні джерела.

«Це спільна операція СБУ і ГУР», – повідомило джерело.

Зазначається, що під час атаки безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 82 ворожі атаки на 7 напрямках. Тим часом армія РФ за два роки повномасштабного вторгнення втратила понад 409 тисяч військових.