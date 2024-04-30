СБУ підозрюють мешканку Словʼянська у роботі на РФ / Фото: СБУ

У Слов’янську Донецької області затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у передачі ворогу розвідданих щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Їй загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За словами правоохоронців, насамперед жінка намагалася виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

«Про такі плани агресора Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російської агентки. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Також у ході документування фігурантки стало відомо про її куратора з воєнної розвідки РФ. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці», — йдеться у повідомленні.

Жінку затримали у її власному помешканні. У неї вилучили мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті.

Тривалий час вона перебувала у «сплячому» режимі, але навесні цього року агентку «активували» для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась «втемну» випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

СБУ підозрюють мешканку Словʼянська у роботі на РФ / Фото: СБУ СБУ підозрюють мешканку Словʼянська у роботі на РФ / Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманої також вилучено банківські картки, на які вона отримувала грошову «винагороду» від окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.