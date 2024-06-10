С-300. Фото: Defense Express

У ніч проти 10 червня українські воїни завдали ударів по зенітних ракетних комплексах на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що успішні удари завдали по одному комплексу С-400 в районі Джанкоя та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

«Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника», — наголосив Генштаб.

Одразу після ударів Сил оборони по ЗРК окупанти негайно вимкнули радари комплексів С-300/С-400.

Після влучання українських ракет зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Росіяни зазнали«суттєвих втрат», додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.