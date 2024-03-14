Російські шахеди, фото з відкритих джерел

Вночі, 14 березня російські окупанти атакували Україну із застосуванням 36 ударних російських дронів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 22 російські безпілотники.

Сили оборони півдня знищили два дрони Shahed, які залетіли в їхню зону відповідальності на Миколаївщині. Їх збили на півночі області.

Крім того, росіяни запустили дрони по цивільній інфраструктурі чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. По Шостці та Тростянцю окупанти також завдали ракетних ударів. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби та уточнюють наслідки ударів, повідомили в Сумській ОВА.

Армія РФ завдала удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Нагадаємо, що у ніч на 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».