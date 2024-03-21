На станції «Академік Вернадський» розпочалася перезмінка річних експедицій: в ніч з 20 на 21 березня українське судно «Ноосфера» доставило до станції 29-ту українську антарктичну експедицію (УАЕ), яка має замінити дослідників з 28-ї експедиції.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

«Найближчими днями триватиме розвантаження криголама. Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів та 140 тонн пального, необхідних для наступного року зимівлі. Оскільки через рельєф дна «Ноосфера» не може підійти до причалів станції, усе це перевозитимуть моторними човнами від протоки Пенола, де зупинилося судно, до острова Галіндез, де розташований «Вернадський», – йдеться у повідомленні.

На станцію «Академік Вернадський» прибула 29-та українська антарктична експедиція, фото: Національний антарктичний науковий центр

На станцію «Академік Вернадський» прибула 29-та українська антарктична експедиція, фото: Національний антарктичний науковий центр

В центрі зазначають, що під час того, як український корабель рухався до станції, учасники сезонного загону вже розпочали заплановані дослідження у галузях біології, геології та геофізики. Це дозволило успішно зібрати перші зразки фітопланктону для міжнародного проєкту щодо вивчення потенційного розповсюдження силіконів в Антарктиці.

«Робота сезонної експедиції триватиме під час перезмінки річних УАЕ, а також, коли судно йтиме назад до Чилі. Про найцікавіші результати ми розкажемо окремо. А поки бажаємо нашим полярникам успішної перезмінки та гарної погоди», – повідомили дослідники.

Також у пресслужбі додали, що «Ноосфера» з 29-ю УАЕ на борту вирушила з порту Пунта-Аренас до Антарктики 15 березня.

«Крижаного континенту судно дісталося менше ніж за тиждень. Цього разу найбурхливіша в світі протока Дрейка була дуже прихильною до нашого флагмана і поводилася на диво спокійно. Полярники навіть жартували, що «пройшли Дрейком, як автобаном», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі 21 полярник боронить Україну. Це і медики, і артилеристи, і розвідники.

Зазначимо, у грудні 2023 року, біля станції «Академік Вернадський» зʼявилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів.

Раніше повідомлялось про те, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський».