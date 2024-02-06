Станція «Академік Вернадський». Фото: Оксана Савенко

Наразі 21 полярник боронить Україну. Це і медики, і артилеристи, і розвідники.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

«Зараз 21 полярник боронить Україну і нашу незалежність, серед «бойових пінгвінів» є медики, артилеристи, розвідники, звʼязківці, штурмовики, сапери, водолази та інші військові фахівці», — зазначив він.

Оксен Лісовий нагадав, що 28 років тому, 6 лютого, незалежна Україна отримала власну антарктичну станцію.

«Попри те, що наші вчені, інженери та інші фахівці брали активну участь у дослідженні Антарктики в совєтський період, після розпаду союзу ми не отримали жодної станції. На запит України Росія просто відмовила, привласнивши всі станції собі (а з ними й наукові здобутки, укотре). Але станція в нас таки з’явилася», — зауважив міністр освіти.

Як відомо, на початку 1990-х Велика Британія вирішила продати свою антарктичну базу «Фарадей». За її отримання конкурувало кілька країн. Британці зробили вибір на користь України.

«Причому, щоб підтримати нас як молоду державу, передали станцію абсолютно безкоштовно з усім, що там було. «Фарадей» став «Академіком Вернадським». А ми вже тоді на реальних справах побачили, хто справді наш союзник і партнер», — додав Оксен Лісовий.

Нагадаємо, у грудні 2023 року, біля станції «Академік Вернадський» зʼявилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів.

Раніше повідомлялось про те, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський».