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Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Картина Картина "Народження Венери" італійського живописця Сандро Боттічеллі, фото Вікіпедія

Інгульський районний суд Миколаєва засудив прибиральницю місцевого ЖЕКу, яка продавала через Телеграм свої оголені фотографії, та заборонив їй працювати в сфері IT.

Відповідний вирок суд ухвалив 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що уродженка Баштанки, яка працювала прибиральницею у ЖЕКу «Турбота» в Миколаєві, «посягаючи на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків» виготовила фотографії, які потім продавала через Телеграм.

«Фотозображення… знаходиться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, які здатні призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми, ображають честь і гідність людини, спонукають негідні інстинкти, та які згідно з висновком судово-мистецтвознавчої експертизи не відповідають моральним критеріям та відносяться до творів порнографічного характеру, з метою їх подальшого збуту», — йдеться у рішенні суду.

Слідство встановило, що обвинувачена зберігала такі фотографії на своєму телефоні, після чого продавала їх. Правоохоронці зафіксували два таких епізоди: за фотографії вона отримала 250 та 500 гривень.

Жителька Миколаєва пересилала у Телеграмі свої оголені фото за 250-500 гривень, скриншот з вироку судуЖителька Миколаєва пересилала у Телеграмі свої оголені фото за 250-500 гривень, скриншот з вироку суду

Дії жінки кваліфікували як порушення незаконне виготовлення, зберігання та збут зображень порнографічного характеру. 

Під час досудового розслідування обвинувачені уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У суді жінка також визнала свою вину, щиро розкаялась та просила затвердити угоду, яка передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов’язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру в інтернеті на строк 1 рік. При цьому, угода передбачає звільнення від відбування покарання з випробуванням на 1 рік.

У підсумку, суд затвердив угоду та погодився з покаранням у вигляді умовного терміну і заборони працювати в IT-сфері.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві групу жінок відправили під суд в Миколаєві через порно.

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