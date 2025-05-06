Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Уламки будинків у Коблевому, 19 липня 2023 року. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Через війну на території Коблівської сільської громади було зруйновано 63 туристичні об’єкти. Серед них — 8 закладів громадського харчування: ресторани, кафе, їдальні та закусочні.

Такі дані надала сільська рада у відповіді на запит «МикВісті».

Через повномасштабну війну громада втратила головне джерело надходжень до місцевого бюджету — податки і збори від туристичного бізнесу. Однак державна підтримка для таких територій не передбачена. Допомогу отримують лише ті громади, які включені до офіційного переліку постраждалих від бойових дій чи тимчасової окупації. Коблівська громада до цього списку не входить.

Станом на 28 квітня 2025 року в Коблівській громаді зареєстровано 7361 постійного жителя та 1255 внутрішньо переміщених осіб.

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Попри це, у 2023 році громада отримала дотацію з держбюджету в розмірі 10,1 мільйона гривень на виконання повноважень місцевої влади. У 2024 році надійшло ще 92,2 мільйона гривень — ці кошти спрямували на облаштування укриття в Рибаківському закладі загальної середньої освіти.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів та зупинку туристичного бізнесу.

Нагадаємо, що у Коблевому на Миколаївщині хотіли відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягали на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси. Попри численні запити від бізнесу та очікування місцевих мешканців, обласна влада змушена була визнати: відкрити морські пляжі цьогоріч неможливо.

Як пояснив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов, ситуація на морському узбережжі залишається небезпечною. Через щільне мінування та військові ризики навіть найдальші ділянки узбережжя від окупованої Кінбурнської коси неможливо убезпечити.

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