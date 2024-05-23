Суд у Миколаєві арештував мешканку Херсону, підозрювану в пособництві окупантам. Фото з відкритих джерел

Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун відправила під варту без можливості застави мешканку Херсону, підозрюваній у пособництві росіянам під час окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, в період окупації Херсону, жінка добровільно погодилась очолити незаконно створений адміністрацією РФ дитсадок.

За даними справи, підозрювана приймала на роботу персонал, отримувала дитячі книжки російською мовою, завезені з території РФ, забезпечувала виплату заробітної плати в російських рублях, впроваджувала освітні стандарти Росії.

В ході розгляду, судом досліджено, зокрема, покази співробітників дитячого садку, які повідомляли, що підозрювана неодноразово запрошувала їх на роботу у підконтрольний РФ заклад, зазначала, що для них велика честь працювати на РФ, на що вони відповіли відмовою.

У судовому засіданні, підозрювана не визнала свою провину, повідомила, що залишилась працювати на тій же посаді, яку і обіймала раніше. Просила не застосовувати до неї запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою.

Захисник просила обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

За результатами розгляду, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва постановив вирок місцевому мешканцю, обвинуваченому у державній зраді. Він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.