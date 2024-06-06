Росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр» у Херсоні. Фото: ДСНС

У ніч на 6 травня російські війська вночі вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу сталася потужна пожежа, зокрема, в недіючому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр».

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.

«Цієї ночі армія РФ невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет», – сказано у повідомленні.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно всі сили та засоби.

«До ранку херсонські пожежники гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста», – додали в ДСНС.

Про постраждалих або жертв не повідомляється.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами у ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр «Епіцентр».