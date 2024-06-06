У ніч на 6 травня російські війська вночі вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу сталася потужна пожежа, зокрема, в недіючому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр».
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.
«Цієї ночі армія РФ невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет», – сказано у повідомленні.
Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно всі сили та засоби.
«До ранку херсонські пожежники гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста», – додали в ДСНС.
Про постраждалих або жертв не повідомляється.
Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами у ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр «Епіцентр».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на 6 травня російські війська вночі вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу сталася потужна пожежа, зокрема, в недіючому будівельному гіпермаркеті «Епіцентр».
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.
«Цієї ночі армія РФ невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет», – сказано у повідомленні.
Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно всі сили та засоби.
«До ранку херсонські пожежники гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста», – додали в ДСНС.
Про постраждалих або жертв не повідомляється.
Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами у ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр «Епіцентр».