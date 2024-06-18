Збитий БпЛА, фото з відкритих джерел

У ніч проти 18 червня Сили протиповітряної оборони збили всі 10 ударних безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що ворог атакував десятьма «Шахедами» з району Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Внаслідок бойової роботи вдалося знищити всі ударні безпілотники в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. До збиття залучали мобільні вогневі групи Сил оборони та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

Інформації про поранених чи руйнування внаслідок падіння уламків не надходило.

Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.