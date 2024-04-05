У Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами, які були у шоколаді.
Двоє дітей їли «гуманітарний» шоколад, у якому виявили канабіс, повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1.
Перший випадок стався 23 березня. Тоді до лікарні госпіталізували дві дитини з однієї родини. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.
«Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування», — розповіли у лікарні.
Через три дні, 26 березня, до закладу надійшла дитина в стані психомоторного збудження. У неї були галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус.
Як повідомили у лікарні, напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку. У його складі знайшли псилоцибін — речовину, яка міститься у галюциногенних грибах.
Як повідомив речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі для «УП. Життя», правоохоронці почали перевірку цих випадків отруєння.
— Лікарня розташована в Оболонському районі столиці, однак до Оболонського управління поліції повідомлень щодо цього не надходило. Але за фактом оприлюднення інформації про отруєння правоохоронці зареєстрували її. Наразі проводиться перевірка, — розповів він.
Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зареєстрували 3 випадки отруєння дикорослими грибами.
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У Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами, які були у шоколаді.
Двоє дітей їли «гуманітарний» шоколад, у якому виявили канабіс, повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1.
Перший випадок стався 23 березня. Тоді до лікарні госпіталізували дві дитини з однієї родини. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.
«Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування», — розповіли у лікарні.
Через три дні, 26 березня, до закладу надійшла дитина в стані психомоторного збудження. У неї були галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус.
Як повідомили у лікарні, напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку. У його складі знайшли псилоцибін — речовину, яка міститься у галюциногенних грибах.
Як повідомив речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі для «УП. Життя», правоохоронці почали перевірку цих випадків отруєння.
— Лікарня розташована в Оболонському районі столиці, однак до Оболонського управління поліції повідомлень щодо цього не надходило. Але за фактом оприлюднення інформації про отруєння правоохоронці зареєстрували її. Наразі проводиться перевірка, — розповів він.
Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зареєстрували 3 випадки отруєння дикорослими грибами.