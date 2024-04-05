Шоколад з канабісом. Фото: Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1/Facebook

У Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами, які були у шоколаді.

Двоє дітей їли «гуманітарний» шоколад, у якому виявили канабіс, повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1.

Перший випадок стався 23 березня. Тоді до лікарні госпіталізували дві дитини з однієї родини. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.

«Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування», — розповіли у лікарні.

Через три дні, 26 березня, до закладу надійшла дитина в стані психомоторного збудження. У неї були галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус.

Як повідомили у лікарні, напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку. У його складі знайшли псилоцибін — речовину, яка міститься у галюциногенних грибах.

Як повідомив речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі для «УП. Життя», правоохоронці почали перевірку цих випадків отруєння.

— Лікарня розташована в Оболонському районі столиці, однак до Оболонського управління поліції повідомлень щодо цього не надходило. Але за фактом оприлюднення інформації про отруєння правоохоронці зареєстрували її. Наразі проводиться перевірка, — розповів він.

Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зареєстрували 3 випадки отруєння дикорослими грибами.