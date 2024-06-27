У київському метро пасажир потрапив під потяг / Фото: ДСНС

Сьогодні, 27 червня, у київському метро пасажир потрапив під потяг на станції «Університет». На вхід тимчасово зачинили чотири станції.

Інформацію підтвердили у «Київському метрополітені», повідомляє hromadske.

Зазначається, що на місці працюють медики та правоохоронці. Наразі невідомо, у якому стані перебуває потерпілий.

Крім того, на вхід тимчасово зачинили станції «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет» та «Театральна».

У КМДА уточнили, що рух поїздів на лінії організований від станції «Академмістечко» до станції «Шулявська» та від станції «Хрещатик» до станції «Лісова». Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.

У ДСНС Києва повідомили, що на станції метро на колії під першим вагоном потяга знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники деблокують потерпілого.

У київському метро пасажир потрапив під потяг / Фото: ДСНС У київському метро пасажир потрапив під потяг / Фото: ДСНС У київському метро пасажир потрапив під потяг / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у столичному метрополітені на станції «Палац Україна» під потяг потрапила пасажирка. Через це довелося тимчасово обмежити рух поїздів синьою гілкою.