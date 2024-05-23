У Мексиці під час передвиборчого виступу обвалилася сцена. Фото: Reuters

Ввечері 22 травня у мексиканському штаті Нуево-Леон під час агітаційного заходу партії «Громадянський рух» обвалилая сцена.

Щонайменше дев'ятеро людей загинули, ще близько 50 зазнали поранень, повідомляє Reuters.

Кандидат у президенти від центристської партії «Громадянський рух» Хорхе Альварес Майнес заявив, що порив вітру спричинив обвал сцени у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія.

Після обстеження в лікарні Хорхе Альварес Майнес розповів, що серед жертв інциденту були три жінки, один чоловік і дівчинка. Він також додав, що призупиняє передвиборчу кампанію і сподівається, що влада розслідує трагедію.

Губернатор штату Самуель Гарсія повідомив, що близько 50 осіб зазнали поранень та п’ятеро загинули в результаті інциденту, тоді як у Мексиканському інституті соціального забезпечення розповіли про десятки людей, які перебувають у місцевих лікарнях.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до дев'яти.

Губернатор закликав місцевих жителів залишатися вдома через сильні грози в цьому районі.

Нагадаємо, нещодавно південноафриканському місті Джордж під час будівництва обвалився багатоповерховий будинок, унаслідок чого три людини загинули і десятки опинилися після завалами.