У південноафриканському місті Джордж під час будівництва обвалився багатоповерховий будинок, унаслідок чого три людини загинули і десятки опинилися після завалами.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
За словами прем'єр-міністра Західнокапської провінції Алана Вінде, будівля обвалилася у місті, розташованому за 450 кілометрів на схід від Кейптауна в понеділок. Під час інциденту там працювали 75 будівельників.
Рятувальним службам вдалось витягти 24 людини, яких згодом відправили до лікарень, йдеться в заяві муніципалітету Джорджа.
Зазначається, що 51 людина все ще залишається заблокованою.
Уряд провінції повідомив, що на місці події перебувають поліція і рятувальні команди зі службовими собаками.
Рятувальна операція все ще триває. Чиновники кажуть, що їм вдалося встановити контакт з деякими з тих, хто опинився під завалами і для допомоги в операції було залучено важке підйомне обладнання та службових собак.
Причини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, 14 грудня у миколаївському гуртожитку на вулиці 3-й Слобідській 107/2 обвалилася стеля, яка вже більше 16 років була в аварійному стані та потребувала ремонту.
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У південноафриканському місті Джордж під час будівництва обвалився багатоповерховий будинок, унаслідок чого три людини загинули і десятки опинилися після завалами.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
За словами прем'єр-міністра Західнокапської провінції Алана Вінде, будівля обвалилася у місті, розташованому за 450 кілометрів на схід від Кейптауна в понеділок. Під час інциденту там працювали 75 будівельників.
Рятувальним службам вдалось витягти 24 людини, яких згодом відправили до лікарень, йдеться в заяві муніципалітету Джорджа.
Зазначається, що 51 людина все ще залишається заблокованою.
Уряд провінції повідомив, що на місці події перебувають поліція і рятувальні команди зі службовими собаками.
Рятувальна операція все ще триває. Чиновники кажуть, що їм вдалося встановити контакт з деякими з тих, хто опинився під завалами і для допомоги в операції було залучено важке підйомне обладнання та службових собак.
Причини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, 14 грудня у миколаївському гуртожитку на вулиці 3-й Слобідській 107/2 обвалилася стеля, яка вже більше 16 років була в аварійному стані та потребувала ремонту.