У ПАР обвалилася недобудована багатоповерхівка. Фото: APA

У південноафриканському місті Джордж під час будівництва обвалився багатоповерховий будинок, унаслідок чого три людини загинули і десятки опинилися після завалами.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

За словами прем'єр-міністра Західнокапської провінції Алана Вінде, будівля обвалилася у місті, розташованому за 450 кілометрів на схід від Кейптауна в понеділок. Під час інциденту там працювали 75 будівельників.

Рятувальним службам вдалось витягти 24 людини, яких згодом відправили до лікарень, йдеться в заяві муніципалітету Джорджа.

Зазначається, що 51 людина все ще залишається заблокованою.

Уряд провінції повідомив, що на місці події перебувають поліція і рятувальні команди зі службовими собаками.

Рятувальна операція все ще триває. Чиновники кажуть, що їм вдалося встановити контакт з деякими з тих, хто опинився під завалами і для допомоги в операції було залучено важке підйомне обладнання та службових собак.

Причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 14 грудня у миколаївському гуртожитку на вулиці 3-й Слобідській 107/2 обвалилася стеля, яка вже більше 16 років була в аварійному стані та потребувала ремонту.